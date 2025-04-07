Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc lên kế hoạch, điều phối, giám sát và đốc thúc hoạt động của các phòng ban đảm bảo tiến độ công việc.

Thống kê, phân tích, báo cáo số liệu để đánh giá, điều chỉnh phù hợp

Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh, triển khai các hoạt động để thúc đẩy tinh thần làm việc, nhiệt huyết của thành viên trong đội nhóm.

Phụ trách các sự kiện, cuộc họp của TGĐ và công ty

Làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng khi có yêu cầu.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Hỗ trợ giám sát hoạt động vận hành, kinh doanh

Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trên 2 năm kinh nghiệm về trợ lý TGĐ.

Có kiến thức về Digital Marketing đa kênh. Ưu tiên những người có kinh nghiệm lên plan triển khai Digital Marketing và đã từng có kinh nghiệm quản lý đội nhóm tối thiểu 3-5 người.

Có kinh nghiệm và kiến thức đọc hiểu các chỉ số trong kinh doanh thương mại điện tử.

Nhanh nhẹn, quyết đoán, chịu được áp lực cao, không ngại làm ngoài giờ.

Có tư duy công nghệ, sử dụng thành thạo AI để tối ưu công việc.

Biết Canva, CapCut để hỗ trợ thiết kế báo cáo, hình ảnh, video ngắn phục vụ công việc.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, sắp xếp công việc, làm việc độc lập tốt.

Ưu tiên ứng viên có tư duy chiến lược, nhạy bén, có khả năng kiểm soát và theo sát công việc của các phòng ban.

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, linh hoạt trong xử lý tình huống

Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực cao trong công việc và thời gian làm việc linh hoạt.

Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi hấp dẫn: Thu nhập 15-20M/tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực và các phần hành công việc có thể đảm nhận) gồm: lương cứng + phụ cấp + Thưởng (Tháng lương 13 + thưởng nóng + thưởng khác theo hiệu quả công việc).

Thu nhập và phúc lợi hấp dẫn

15-20M/tháng

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến. Đặc biệt, nếu bạn có khát vọng và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp – làm chủ trong hệ sinh thái DN.

Đặc biệt, nếu bạn có khát vọng và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp – làm chủ trong hệ sinh thái DN.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực MKT, quản trị, điều hành doanh nghiệp và ứng dụng AI trong công việc.

Đề xuất tăng lương định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH, BHYT.

Phụ cấp công tác.

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party, Sinh nhật bản thân/con….

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia: Tết dương lịch, 2/9, tết AL,…

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

