Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi, sắp xếp, quản lý hồ sơ liên quan đến danh mục đầu tư.

Cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình và hiệu quả hoạt động của các danh mục đầu tư.

Giám sát và theo dõi dòng tiền đầu tư của TGĐ, bao gồm thu nhập từ đầu tư và chi phí liên quan.

Cập nhật về tình hình tài chính, các cơ hội đầu tư mới và các thay đổi thị trường có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư.

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều phối và giám sát một số dự án mới.

Phân tích và khảo sát thị trường

Thực hiện đối ngoại với một số đối tác trên thị trường.

Đảm bảo các thủ tục hành chính về visa và các yêu cầu pháp lý liên quan được thực hiện đúng hạn.

Sắp xếp và theo dõi lịch trình chuyến đi, bao gồm vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển và các yêu cầu khác.

Phối hợp với TGĐ để tổ chức lịch làm việc hàng ngày, tuần, tháng, bao gồm các cuộc họp, sự kiện.

Xử lý các công việc hành chính và cá nhân liên quan đến TGĐ và các yêu cầu khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 3 – 4 năm trong các công việc quản lý tài chính

Kiến thức về đầu tư tài chính, các công cụ tài chính và quản lý dòng tiền.

Khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và nhanh chóng.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ quản lý công việc.

Tính cẩn thận, chi tiết và bảo mật thông tin tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và minh bạch trong mọi công việc.

Tinh thần học hỏi, chịu khó, tư duy tích cực, cẩn thận.

Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 15.000.000 – 20.000.000 đồng

Thưởng tiền mặt vào các dịp Tết và các ngày Lễ Quốc gia.

Thưởng Phiếu quà tặng vào ngày sinh nhật và các dịp lễ trong năm.

Mua hàng với giá ưu đãi theo chính sách mua hàng nội bộ.

Thưởng cuối năm, du lịch, khám sức khỏe và xét tăng lương.

Nghỉ phép: Theo quy định của bộ luật Lao động

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

