Tuyển Trợ lý Trường Quản trị và Kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Trường Quản trị và Kinh doanh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian
Chuẩn bị tài liệu, thiết bị phòng học, hỗ trợ tổ chức lễ khai giảng, bế giảng
Hỗ trợ và điểm danh học viên, phối hợp với giảng viên tiến hành các nội dung và hoạt động của bài giảng
Báo cáo nhanh tình hình lớp học
Đảm bảo sự thông suốt về thông tin giữa học viên với Giảng viên và Trung tâm, phản ánh kịp thời tình hình của lớp học để có phương án cải tiến kịp thời
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt
Tại Trường Quản trị và Kinh doanh Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quản trị và Kinh doanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
