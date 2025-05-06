Tuyển Trợ lý Trường Quản trị và Kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuẩn bị tài liệu, thiết bị phòng học, hỗ trợ tổ chức lễ khai giảng, bế giảng

Hỗ trợ và điểm danh học viên, phối hợp với giảng viên tiến hành các nội dung và hoạt động của bài giảng

Báo cáo nhanh tình hình lớp học

Đảm bảo sự thông suốt về thông tin giữa học viên với Giảng viên và Trung tâm, phản ánh kịp thời tình hình của lớp học để có phương án cải tiến kịp thời

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giao tiếp tốt

Ngoại hình ưu nhìn

Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao

Có khả năng xử lý tình huống phát sinh tốt

Có kỹ năng tin học văn phòng, nhạy bén với công nghệ

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhạy bén

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp

Cơ hội thuận lợi được học hỏi từ đồng nghiệp, đội ngũ giảng viên chất lượng, học viên ưu tú

Trau dồi kiến thức cho bản thân qua việc được tham dự các lớp đào tạo

Mức lương 400.000 VNĐ - 500.000 VNĐ/ngày làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

