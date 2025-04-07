Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận điều phối
Liên hệ NCC để hỏi giá và mua hàng
Theo dõi quá trình mua hàng và kiểm tra hàng hoá
Xử lý các vấn đề phát sinh với NCC (đổi trả, bảo hành,...)
Các công việc khác theo yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí mua hàng
Giao tiếp tốt, chịu khó học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 10.000.000đ
Lương tháng 13, thưởng và chế độ BHXH theo quy định.
Review tăng lương hằng năm
Du lịch 1 năm / 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
