Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận điều phối

Liên hệ NCC để hỏi giá và mua hàng

Theo dõi quá trình mua hàng và kiểm tra hàng hoá

Xử lý các vấn đề phát sinh với NCC (đổi trả, bảo hành,...)

Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí mua hàng

Giao tiếp tốt, chịu khó học hỏi

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000đ

Lương tháng 13, thưởng và chế độ BHXH theo quy định.

Review tăng lương hằng năm

Du lịch 1 năm / 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE

