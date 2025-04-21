Tuyển Trợ lý Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM)., Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tổ chức quản lý, triển khai chương trình chuyên môn tiểu học.

Xây dựng kế hoạch các hoạt động dạy học và giáo dục ở cấp Tiểu học trong hệ thống trường.

Rà soát lập kế hoạch hàng năm, triển khai công tác tuần/ tháng/ quý/ năm.

Giám sát thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo đúng tinh thần nhiệm vụ năm học: kiểm tra chuyên đề, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ...

Quản lý đội ngũ giáo viên, đánh giá tay nghề, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học.

Tham mưu và tổng hợp báo cáo công tác chuyên môn, Tham gia tổ chức các cuộc họp, sự kiện của khối Tiểu học.

Kết nối làm việc với giáo viên khối chương trình Quốc tế với chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng trong công tác liên quan giữa hai Chương trình và học tập của học sinh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học.

Có ít nhất 4 năm giảng dạy cấp tiểu học hoặc có kinh nghiệm quản lý đối với vị trí tương đương

Nền tảng kiến thức chuyên môn tốt.

Năng động, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Chấp nhận di chuyển các cơ sở trong thành phố HCM để giám sát chất lượng giáo dục.

Nam/nữ từ 28 đến 40 tuổi

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa miễn phí.

Chế độ BH đầy đủ theo luật định của Nhà nước.

Thưởng Tết, sinh nhật, Lễ (8/3, giỗ Tổ, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, 20/11).

Lương tháng 13, 14.

Tăng lương định kỳ hằng năm.

Chính sách giảm học phí cho con em theo học tại trường.

Du lịch, team-building, khám sức khỏe hằng năm.

Tham gia các khóa đào tạo của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

