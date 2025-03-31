Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Hỗ trợ học viên (Online & Offline) hoàn thành khóa học tại QTS

Tìm kiếm, chuẩn bị tài liệu học cho học viên

Hướng dẫn học viên giải quyết những vấn đề học thuật

Theo dõi và báo cáo tiến trình học tập hàng tuần, hàng tháng

Tổ chức và dẫn dắt các buổi workshop.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (ưu tiên ngành Tiếng Anh hoặc kinh tế)

Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 (mạnh Reading, Writing)

Sử dụng tốt tin học căn bản: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Có kinh nghiệm quản lý khách hàng hoặc chăm sóc học viên

Có khả năng làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc

Giao tiếp tốt và quản lý cảm xúc tốt

Thái độ cầu tiến ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 - 11.000.000 VND + Commission

Được tham gia BHXH - BHYT- BHTN, phép năm theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên.

Nghỉ hưởng lương các ngày Lễ Tết. Thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật, ….

Được tham gia các hoạt động Teambuilding trong và ngoài nước do công ty tổ chức,

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và chia sẻ, ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền.

Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt.

Văn hóa mở - bình đẳng, ưu thích tranh luận, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.

Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.

