Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Hỗ trợ học viên (Online & Offline) hoàn thành khóa học tại QTS
Tìm kiếm, chuẩn bị tài liệu học cho học viên
Hướng dẫn học viên giải quyết những vấn đề học thuật
Theo dõi và báo cáo tiến trình học tập hàng tuần, hàng tháng
Tổ chức và dẫn dắt các buổi workshop.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (ưu tiên ngành Tiếng Anh hoặc kinh tế)
Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 (mạnh Reading, Writing)
Sử dụng tốt tin học căn bản: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Có kinh nghiệm quản lý khách hàng hoặc chăm sóc học viên
Có khả năng làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc
Giao tiếp tốt và quản lý cảm xúc tốt
Thái độ cầu tiến ham học hỏi
Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 (mạnh Reading, Writing)
Sử dụng tốt tin học căn bản: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Có kinh nghiệm quản lý khách hàng hoặc chăm sóc học viên
Có khả năng làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc
Giao tiếp tốt và quản lý cảm xúc tốt
Thái độ cầu tiến ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9.000.000 - 11.000.000 VND + Commission
Được tham gia BHXH - BHYT- BHTN, phép năm theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên.
Nghỉ hưởng lương các ngày Lễ Tết. Thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật, ….
Được tham gia các hoạt động Teambuilding trong và ngoài nước do công ty tổ chức,
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và chia sẻ, ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền.
Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt.
Văn hóa mở - bình đẳng, ưu thích tranh luận, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.
Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.
Được tham gia BHXH - BHYT- BHTN, phép năm theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên.
Nghỉ hưởng lương các ngày Lễ Tết. Thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật, ….
Được tham gia các hoạt động Teambuilding trong và ngoài nước do công ty tổ chức,
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và chia sẻ, ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền.
Học bổng 85% Khóa học QTS English cho bản thân và 80% khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt.
Văn hóa mở - bình đẳng, ưu thích tranh luận, tiếp nhận feedback, trân trọng ý tưởng mới.
Được chứng nhận khả năng, đóng góp và kinh nghiệm làm việc từ phía chính phủ Úc, có lợi thế cho thuyên chuyển công việc sau này.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI