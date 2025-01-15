Tuyển Trợ lý MD Realty Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 750 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại MD Realty Company Limited
- Hồ Chí Minh: 38 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 450 - 750 USD
- Chăm sóc khách hàng, phản hồi các vấn đề của khách hàng qua mail, wechat, hotline.
- Quản lý giỏ hàng (hàng đã bán, hàng tồn), cập nhật liên tục các giao dịch mới và thông báo cho bộ phận liên quan.
- Nhập liệu, quản lý dữ liệu bán hàng lên hệ thống.
- Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
- Phối hợp với nhóm để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cho khách hàng
- Thực hiện công việc đối soát hoa hồng, làm thủ tục thanh toán nội bộ/ đối tác
- Báo cáo doanh số hàng tuần/tháng/quý/ năm cho quản lý trực tiếp.
- Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng Kinh doanh nếu có sự chỉ đạo.
Với Mức Lương 450 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh Nghiệm 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin
- Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế
Tại MD Realty Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MD Realty Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI