Tuyển Trợ lý MD Realty Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 750 USD

- Chăm sóc khách hàng, phản hồi các vấn đề của khách hàng qua mail, wechat, hotline.

- Quản lý giỏ hàng (hàng đã bán, hàng tồn), cập nhật liên tục các giao dịch mới và thông báo cho bộ phận liên quan.

- Nhập liệu, quản lý dữ liệu bán hàng lên hệ thống.

- Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

- Phối hợp với nhóm để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cho khách hàng

- Thực hiện công việc đối soát hoa hồng, làm thủ tục thanh toán nội bộ/ đối tác

- Báo cáo doanh số hàng tuần/tháng/quý/ năm cho quản lý trực tiếp.

- Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng Kinh doanh nếu có sự chỉ đạo.