Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9.000.000

- 15.000.000 ++

- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/suất

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.

- Được hỗ trợ công tác phí khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài.

- Được training sau khi nhận việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.

- Du lịch hàng năm., Quận Nam Từ Liêm