Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9.000.000

- 15.000.000 ++

- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/suất

- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.

- Được hỗ trợ công tác phí khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài.

- Được training sau khi nhận việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.

- Du lịch hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ viết bài quảng cáo, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên bản nhận cọc, giữ chỗ và các chứng từ liên quan;
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao.
- Quản lý doanh thu, chi phí các chương trình, dự án của công ty.
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên làm fulltime.
- Kỹ năng tiếng anh Ielts 6.5 trở lên.
- Sáng tạo, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.
- Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc.
- Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc.
- Không có kinh nghiệm sẽ được training, hướng dẫn

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

