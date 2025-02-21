Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
- Hà Nội: 9.000.000
- 15.000.000 ++
- Hỗ trợ cơm trưa 40.000/suất
- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13.
- Được hỗ trợ công tác phí khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài.
- Được training sau khi nhận việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng anh.
- Du lịch hàng năm., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ viết bài quảng cáo, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên bản nhận cọc, giữ chỗ và các chứng từ liên quan;
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao.
- Quản lý doanh thu, chi phí các chương trình, dự án của công ty.
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tiếng anh Ielts 6.5 trở lên.
- Sáng tạo, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.
- Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc.
- Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc.
- Không có kinh nghiệm sẽ được training, hướng dẫn
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI