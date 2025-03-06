Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 19 tòa Flemington, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và cấp linh kiện cho trạm bảo hành

- Tiếp nhận và kiểm tra tiến độ ca bảo hành.

- Thực hiện công việc hành chánh của phòng bảo hành

- Nhận yêu cầu từ chủ quản, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở KTV hiện hoàn thành công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan

- Có kiến thức về điện lạnh, điện gia dụng là một lợi thế

- Cẩn thận, tỉ mỉ, theo sát được công việc

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Lương, phép năm, BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn 24h đầy đủ

- Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng cuối năm

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty

- Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

- Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

