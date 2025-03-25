Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 37/2/1 Bình Khánh, An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
PHIÊN DỊCH cho Giám Đốc (GĐ)
Tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ GĐ
Chuẩn bị tài liệu, thu thập và lưu giữ thông tin cần thiết cho GĐ
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo tiếng Trung 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Trình độ tương đương HSK5 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ thực tập từ 7 tr - 11 tr (Tùy theo năng lực)
Review lên nhân viên chính thức sau thực tập
Được training đầy đủ kiến thức chuyên môn
Được rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng tự học, quản lý thời gian, làm việc nhóm...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện
Chế độ: phụ cấp, du lịch, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
