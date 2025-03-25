Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37/2/1 Bình Khánh, An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

PHIÊN DỊCH cho Giám Đốc (GĐ)

Tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ GĐ

Chuẩn bị tài liệu, thu thập và lưu giữ thông tin cần thiết cho GĐ

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo tiếng Trung 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Trình độ tương đương HSK5 trở lên

Ưu tiên nữ, NGOẠI HÌNH ƯA HÌNH, tự tin trao đổi.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, …

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập từ 7 tr - 11 tr (Tùy theo năng lực)

Review lên nhân viên chính thức sau thực tập

Được training đầy đủ kiến thức chuyên môn

Được rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng tự học, quản lý thời gian, làm việc nhóm...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và thân thiện

Chế độ: phụ cấp, du lịch, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

