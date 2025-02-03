Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thu nhập từ 9
- 15 triệu ( Lương cứng + KPI + Trợ cấp + Thưởng ) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Làm việc với thị trường nước ngoài, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Trực page chốt đơn
Lên đơn
Xử lý đơn hàng lỗi
Làm việc theo sự chỉ đạo của Leader
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
Kỹ năng đánh máy nhanh
Chịu khó, trung thực, thật thà, cầu thị
Có kinh nghiệm trực pancake >6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng: 5.2 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
