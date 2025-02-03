Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 9 - 15 triệu ( Lương cứng + KPI + Trợ cấp + Thưởng ) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Làm việc với thị trường nước ngoài, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Trực page chốt đơn

Lên đơn

Xử lý đơn hàng lỗi

Làm việc theo sự chỉ đạo của Leader

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop

Kỹ năng đánh máy nhanh

Chịu khó, trung thực, thật thà, cầu thị

Có kinh nghiệm trực pancake >6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng: 5.2 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin