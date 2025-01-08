Tuyển Trực page Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - Tòa SDU, 163 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Trực tiếp quản lý page, chat lấy thông tin khách hàng qua ứng dụng pancake

Tổng hợp thông tin, dữ liệu khách hàng lên bảng số

Nhận phản hồi từ về data từ NVKD để hỗ trợ tối ưu data

Xây dựng nội dung câu trả lời sẵn qua pancake

Hỗ trợ đăng bài lên các page và website công ty

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập

Có máy tính và phương tiện đi lại

Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao

Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập

Ứng viên có kinh nghiệm trực page, trực pancake là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng

6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng

Tối làm tăng ca: từ 19h30 - 24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương

19h30

24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương

Thời gian làm việc: 08h30 – 12h00 , 13h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN hàng tuần )

Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.

Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.

Chương trình Team building hàng năm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin