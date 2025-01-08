Tuyển Trực page Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- Tòa SDU, 163 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Trực tiếp quản lý page, chat lấy thông tin khách hàng qua ứng dụng pancake
Tổng hợp thông tin, dữ liệu khách hàng lên bảng số
Nhận phản hồi từ về data từ NVKD để hỗ trợ tối ưu data
Xây dựng nội dung câu trả lời sẵn qua pancake
Hỗ trợ đăng bài lên các page và website công ty
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập
Có máy tính và phương tiện đi lại
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao
Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập
Ứng viên có kinh nghiệm trực page, trực pancake là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng
6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng
Tối làm tăng ca: từ 19h30 - 24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương
19h30
24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương
Thời gian làm việc: 08h30 – 12h00 , 13h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN hàng tuần )
Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.
Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.
Chương trình Team building hàng năm.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sdu, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

