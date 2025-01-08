Tuyển Trực page Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2
- Tòa SDU, 163 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Trực tiếp quản lý page, chat lấy thông tin khách hàng qua ứng dụng pancake
Tổng hợp thông tin, dữ liệu khách hàng lên bảng số
Nhận phản hồi từ về data từ NVKD để hỗ trợ tối ưu data
Xây dựng nội dung câu trả lời sẵn qua pancake
Hỗ trợ đăng bài lên các page và website công ty
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập
Có máy tính và phương tiện đi lại
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao
Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập
Ứng viên có kinh nghiệm trực page, trực pancake là một lợi thế.
Có máy tính và phương tiện đi lại
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao
Mong muốn phát triển bản thân và thu nhập
Ứng viên có kinh nghiệm trực page, trực pancake là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng
6 Triệu/ Tháng + Thưởng nóng
Tối làm tăng ca: từ 19h30 - 24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương
19h30
24h00 tăng 150% lương, làm Chủ Nhật tăng 200% lương
Thời gian làm việc: 08h30 – 12h00 , 13h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN hàng tuần )
Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.
Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.
Chương trình Team building hàng năm.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
