Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Trực page, tương tác với khách hàng trên Fanpage, giải đáp các thắc mắc, phản hồi bình luận. trả lời tin nhắn khách hàng qua Pancake (data có sẵn).
Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo, viber, ....
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Báo cáo kết quả hàng ngày.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại ví trí chăm sóc khách hàng, telesale ít nhất 1 năm
Ưu tiên có làm trong lĩnh vực Nha khoa/thẩm mỹ
Thành thạo các công cụ MS Office
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
Kỹ năng quản trị mối quan hệ
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6tr - 10tr + Thưởng doanh thu + Phụ cấp
Thưởng: theo KPI sau khi set mục tiêu
Thưởng lương tháng thứ 13, 14 (tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty).
Đầy đủ chế độ thưởng Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.
Tham gia đầy đủ các sự kiện nội bộ của Công ty: Year End Party, Team Building, Du lịch hàng năm,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
