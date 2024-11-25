Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Trực page, tương tác với khách hàng trên Fanpage, giải đáp các thắc mắc, phản hồi bình luận. trả lời tin nhắn khách hàng qua Pancake (data có sẵn).

Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo, viber, ....

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại ví trí chăm sóc khách hàng, telesale ít nhất 1 năm

Ưu tiên có làm trong lĩnh vực Nha khoa/thẩm mỹ

Thành thạo các công cụ MS Office

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Kỹ năng quản trị mối quan hệ

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6tr - 10tr + Thưởng doanh thu + Phụ cấp

Thưởng: theo KPI sau khi set mục tiêu

Thưởng lương tháng thứ 13, 14 (tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty).

Đầy đủ chế độ thưởng Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.

Tham gia đầy đủ các sự kiện nội bộ của Công ty: Year End Party, Team Building, Du lịch hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP

