Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: U8
- L28 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra nhu cầu, thói quen, thị hiếu của người tiêu dùng
Lên ý tưởng, lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai chương trình Marketing online và offline
Thiết lập, phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo định kỳ trên Facebook và Google
Quản lý, phát triển hệ thống kênh Marketing online: Website, Email, Facbook, Tiktok, Báo chí, v.vv..
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng lên chiến lược, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing online và offline hiệu quả.
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, Nữ tuổi từ 20-27.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 – 10 triệu + Hoa hồng thưởng theo doanh số
Thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày, được nghỉ ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
