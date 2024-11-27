Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: U8 - L28 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra nhu cầu, thói quen, thị hiếu của người tiêu dùng

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai chương trình Marketing online và offline

Thiết lập, phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo định kỳ trên Facebook và Google

Quản lý, phát triển hệ thống kênh Marketing online: Website, Email, Facbook, Tiktok, Báo chí, v.vv..

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lên chiến lược, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing online và offline hiệu quả.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, Nữ tuổi từ 20-27.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 – 10 triệu + Hoa hồng thưởng theo doanh số

Thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày, được nghỉ ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA FASON VIỆT NAM

