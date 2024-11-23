Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai (Gần Cao đẳng FPT), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Lên kế hoạch và tối ưu kịch bản sale trên phần mềm pancake

Nhận và xử lý Data mới hàng ngày từ bộ phận Marketing

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có từ 6 tháng đến 1 năm KN ở vị trí Sale Online (TPCN/Mỹ Phẩm)

Chăm chỉ, kiên trì. Có kỹ năng, tư duy đào tạo thành viên trong team

Ham học hỏi, cầu tiến

Có laptop. Thành thạo phần mềm Pancake

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 4-8Tr

Thu nhập từ 15-30tr (Lương cơ bản + % Doanh số + Thưởng ngày, tuần, tháng, Quý,Năm)

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết,Du Lịch....Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

