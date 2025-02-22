Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thank you day, tất niên.. Tham gia các khóa đào tạo phát triển nguồn lực. Cơ hội thăng tiến bản thân Hỗ trợ phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại và nhà ở nội trú cho nhân viên ở xa, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý và giám sát hoạt động trong ca:
Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát nhân viên trong ca làm việc để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
Theo dõi, kiểm tra và duy trì chất lượng dịch vụ bán hàng theo tiêu chuẩn của công ty.
Đào tạo và huấn luyện nhân viên
Quản lý hàng hóa và doanh thu:
Kiểm tra, sắp xếp và theo dõi tình trạng hàng hóa, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng sản phẩm trưng bày.
Thực hiện kiểm kê định kỳ, kiểm soát thất thoát và lập báo cáo doanh thu trong ca làm việc.
Hỗ trợ khách hàng và giải quyết vấn đề:
Giải quyết các tình huống phát sinh, xử lý khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗ trợ nhân viên trong việc tư vấn, bán hàng và xử lý giao dịch phức tạp.
Báo cáo và phối hợp:
Báo cáo tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án cải thiện chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh của kiosk diễn ra thuận lợi.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ khách hàng hoặc công việc tương tự.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tính cách
Trung thực, quyết đoán và cẩn thận.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhạy bén.
Kỹ năng
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc,
Ưu tiên biết ngoại ngữ Anh, Trung.

Tại Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quản lý dịch vụ đường cao tốc Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trạm dịch vụ V52 Hải Dương, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

