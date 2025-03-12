Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật Tòa nhà.

Báo cáo ngay các sự cố bất thường của hệ thống kỹ thuật Tòa nhà với Kỹ sư trưởng.

Thực hiện bảo trì/bảo dưỡng được giao trong ca trực theo kế hoạch của Ban quản lý Tòa nhà.

Kiểm tra định kỳ và thường xuyên sự vận hành của các hệ thống kỹ thuật Tòa nhà, ghi các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Bố trí, hỗ trợ, giám sát công việc của các nhà thầu thi công tại Tòa nhà.

Lên kế hoạch giao việc cho nhân viên trong ca trực, chuẩn bị vật tư trong ca, giám sát nhân viên thực hiện công việc.

Hỗ trợ Kỹ sư trưởng lập phương án thay thế hoặc lắp mới các thiết bị kỹ thuật (nếu cần).

Quản lý tốt vật tư, vật dụng, thiết bị phục vụ công việc.

Báo cáo định kỳ/đột xuất với Kỹ sư trưởng về việc thực hiện công việc của ca trực theo quy định của Tổ Kỹ thuật và Ban quản lý tòa nhà.

Báo cáo kịp thời với Kỹ sư trưởng các sự cố kỹ thuật ở bất kỳ thời điểm nào.

Các công việc khác theo sự phân công của Kỹ sư trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật: Điện, điện tử - viễn thông, tự động hoá, nhiệt lạnh, cơ khí, điện công nghiệp, điện dân dụng,…

Hiểu biết về các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật liên quan đến hệ thống kỹ thuật Tòa nhà.

Hiểu biết về hệ thống vận hành, điều khiển các hệ thống kỹ thuật.

Có kiến thức và nghiệp vụ quản lý Tòa nhà.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad và các phần mềm nghiệp vụ khác liên quan đến công việc.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tinh thần trách nhiệm cao, mẫn cán trong công việ;

Nhanh nhẹn, hoạt bát;

Trung thực và có tinh thần tương trợ đồng nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp ăn ca hang tháng.

Đóng BHXH sau thử việc.

Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết.

Chế độ nghỉ mát hàng năm. 12 ngày nghỉ phép/năm.

Môi trường làm việc năng động, thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ và các kỹ năng.

Địa điểm làm việc: Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

