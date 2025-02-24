Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Tập Đoàn CEO
- Hà Nội: Tầng 5, Tháp CEO, HH2
- 1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tổ chức quản lý, giám sát, nghiệm thu công tác cây xanh tại Dự án:
- Quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì, chăm sóc cây xanh trong khu đô thị của đơn vị quản lý vận hành theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Quản lý, giám sát, nghiệm thu công tác thi công cây xanh tại dự án đảm bảo đúng thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt.
2. Phụ trách phần hồ sơ thiết kế, hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu cây xanh tại dự án:
- Xử lý các vướng mắc liên quan đến hồ sơ bản vẽ thiết kế, phối hợp với đơn vị tư vấn đưa ra các giải pháp phù hợp.
- Phối hợp thực hiện công tác hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về các loại cây
- Kỹ năng giám sát các thi công phần cây xanh
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn CEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
