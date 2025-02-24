Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn CEO
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Tập Đoàn CEO

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Tập Đoàn CEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tháp CEO, HH2

- 1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức quản lý, giám sát, nghiệm thu công tác cây xanh tại Dự án:
- Quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì, chăm sóc cây xanh trong khu đô thị của đơn vị quản lý vận hành theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Quản lý, giám sát, nghiệm thu công tác thi công cây xanh tại dự án đảm bảo đúng thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt.
2. Phụ trách phần hồ sơ thiết kế, hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu cây xanh tại dự án:
- Xử lý các vướng mắc liên quan đến hồ sơ bản vẽ thiết kế, phối hợp với đơn vị tư vấn đưa ra các giải pháp phù hợp.
- Phối hợp thực hiện công tác hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành cây xanh, cảnh quan hoặc liên quan có chứng chỉ hành nghề liên quan
- Am hiểu về các loại cây
- Kỹ năng giám sát các thi công phần cây xanh
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm

Tại Tập Đoàn CEO Thì Được Hưởng Những Gì

Tập Đoàn CEO

Tập Đoàn CEO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Khu Đô Thị Mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

