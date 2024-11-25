Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 553B Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các hoạt động bán hàng.
- Chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng.
- Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin, cập nhật tình hình hàng hóa và giá cả thị trường.
- Kết nối và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng. Hỗ trợ NVKD làm việc, xử lý vấn đề với khách hàng
- Lập và trình các báo cáo trong phần quyền vị trí PGĐKD.
- Thu thập, tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, tham mưu cho GĐKD chiến lược Marketing, chiến lược bán hàng.
- Hoàn thành những công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, Marketing hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc vị trí trưởng phòng kinh doanh.
- Có khả năng quản lý và thiết lập chiến lược kinh doanh, thiết kế và xây dựng mạng lưới bán hàng/dịch vụ.
- Khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề và nhanh nhạy đưa ra những phương án giải quyết kịp thời.
- Có khả năng làm việc nhóm; đồng thời khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động, sáng tạo.
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết Marketing offline/online.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Thu nhập: LCB + Hoa hồng
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chính sách đi du lịch ít nhất 01 lần/năm trong và ngoài nước.
- Hưởng đầy đủ chính sách, phúc lợi của công ty khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ấp 6, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

