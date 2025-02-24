Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô P

- 3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Hoà, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty CP khuôn mẫu chính xác Vân Phong được thành lập năm 2020. Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, chuyên sản xuất lắp ráp, sửa chữa khuôn nhôm, khuôn nhựa, khuôn thổi. Trụ sở tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng. Công ty được trang bị thiết bị máy móc tân tiến, hiện đại theo công nghệ Nhật Bản.
Công ty Vân Phong tham vọng vươn lên trở thành một trong những công ty hàng đầu về sản xuất, sửa chữa khuôn tại Hải Phòng nói riêng và Miền Bắc nói chung. Hiện nay, chúng tôi đang là đối tác uy tín của các thương hiệu hàng đầu như VanlongTechplas, Vanlong plastic, Daikin,Vinfast,…
Với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần sáng tạo đổi mới, tập thể Vân Phong luôn cố gắng hết mình để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và cộng đồng.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kinh doanh như sau:
Trưởng nhóm kinh doanh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Báo giá, đàm phán giá, quản lý đơn hàng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
- Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh. Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác Vân Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô P-3 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

