Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng - Phát triển kinh doanh:

- Thu thập dữ liệu, thông tin khách hàng, nghiên cứu để hiểu rõ nhu cầu và xây dựng kế hoạch tiếp cận để đạt được mục tiêu KPI đã đề ra.

- Đề xuất, lựa chọn kênh tìm kiếm khách hàng phù hợp với sản phẩm / dịch vụ của công ty và thị trường mục tiêu.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng để có thể đưa ra những giải pháp phù hợp.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng:

- Hiểu rõ chương trình STEAM, các gói sản phẩm, chính sách dành cho trường, giáo viên.

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, ngân sách của khách hàng. Cung cấp thông tin đầy đủ, gợi ý, thuyết phục.

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giải đáp các thắc mắc và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Các công việc liên quan tới Sales Admin.