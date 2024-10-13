Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai Chiến lược Marketing tháng, năm (online và offline). Chịu trách nhiệm về tạo, quản lý và phát triển các hoạt động trên Website, Facebook, Fanpage vệ tinh, Tiktok, Youtube,.....nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm công ty, thúc đẩy doanh số thông qua hoạt động marketing online. Triển khai các chương trình, sự kiện nhằm thu hút khách hàng đến hệ thống cửa hàng. Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing, đảm bảo quy trình làm việc của đội ngũ Marketing đạt hiệu quả tối đa. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Hình Ảnh để triển khai các kế hoạch Visual Concept. Đề xuất, triển khai và theo dõi các chương trình hợp tác với các đối tác, quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng rãi. Phát hiện và giải quyết xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông online nhanh chóng. Theo dõi đánh giá hiệu quả của các chương trình sales, marketing kết hợp chặt chẽ với các bộ phận sale để theo sát yêu cầu đặt ra.

Lập kế hoạch, triển khai Chiến lược Marketing tháng, năm (online và offline).

Chịu trách nhiệm về tạo, quản lý và phát triển các hoạt động trên Website, Facebook, Fanpage vệ tinh, Tiktok, Youtube,.....nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm công ty, thúc đẩy doanh số thông qua hoạt động marketing online.

Triển khai các chương trình, sự kiện nhằm thu hút khách hàng đến hệ thống cửa hàng.

Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing, đảm bảo quy trình làm việc của đội ngũ Marketing đạt hiệu quả tối đa.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Hình Ảnh để triển khai các kế hoạch Visual Concept.

Đề xuất, triển khai và theo dõi các chương trình hợp tác với các đối tác, quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng rãi.

Phát hiện và giải quyết xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông online nhanh chóng.

Theo dõi đánh giá hiệu quả của các chương trình sales, marketing kết hợp chặt chẽ với các bộ phận sale để theo sát yêu cầu đặt ra.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Marketing, Quản trị Kinh doanh, và các lĩnh vực có liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty bán lẻ ngành thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ, trang sức. Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động digital marketing. Đam mê nghệ thuật, thời trang, tỉ mỉ, chỉnh chu. Kỹ năng mềm khác: viết lách tốt, làm việc nhóm, quản lý, lập kế hoạch...; tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng trong môi trường công ty trẻ trung, năng động; chịu được áp lực công việc.

Bằng cử nhân Marketing, Quản trị Kinh doanh, và các lĩnh vực có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty bán lẻ ngành thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ, trang sức.

Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động digital marketing.

Đam mê nghệ thuật, thời trang, tỉ mỉ, chỉnh chu.

Kỹ năng mềm khác: viết lách tốt, làm việc nhóm, quản lý, lập kế hoạch...; tác phong nhanh nhẹn, hòa đồng trong môi trường công ty trẻ trung, năng động; chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 16 - 20 triệu Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định Thưởng lễ, tết,... Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước. Phúc lợi của J-P Fashion (Teambuilding, Party,...) Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng.

Mức lương 16 - 20 triệu

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

Thưởng lễ, tết,...

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước.

Phúc lợi của J-P Fashion (Teambuilding, Party,...)

Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin