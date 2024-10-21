Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
- Hồ Chí Minh: 362/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, và các kênh truyền thông khác.
Phân tích số liệu quảng cáo và đề xuất các phương pháp tối ưu cho đội nhóm marketing
Nghiên cứu hành vi khách hàng (kênh, xu hướng, tâm lý,...) của từng phân khúc, từng nền tảng để cải thiện chất lượng nội dung nhằm tăng lượt tương tác và tăng lượt chuyển đổi trên các kênh
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng sản phẩm
Thực hiện quản lý và giám sát team trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu
Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo, theo dõi chi tiêu và tối ưu hóa ngân sách để đạt được kết quả tốt nhất.
Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Quản lý bộ phận Marketing Ads ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Mỹ phẩm, Thực phẩm
Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sản xuất nội dung quảng cáo ( Fb, website, TMĐT ... )
Có kinh nghiệm quản lý ngân sách lớn: từ 1 tỷ/tháng
Có tư duy chiến lược, phân tích, nhận biết vấn đề
Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, quản lý đội nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và Năng lực, Networks)
Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Team building định kỳ Năm và các hoạt động gắng kết hằng tháng
Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ nghỉ phép theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
