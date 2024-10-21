Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 362/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, và các kênh truyền thông khác. Phân tích số liệu quảng cáo và đề xuất các phương pháp tối ưu cho đội nhóm marketing Nghiên cứu hành vi khách hàng (kênh, xu hướng, tâm lý,...) của từng phân khúc, từng nền tảng để cải thiện chất lượng nội dung nhằm tăng lượt tương tác và tăng lượt chuyển đổi trên các kênh Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng sản phẩm Thực hiện quản lý và giám sát team trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự. Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo, theo dõi chi tiêu và tối ưu hóa ngân sách để đạt được kết quả tốt nhất. Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Quản lý bộ phận Marketing Ads ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sản xuất nội dung quảng cáo ( Fb, website, TMĐT ... ) Có kinh nghiệm quản lý ngân sách lớn: từ 1 tỷ/tháng Có tư duy chiến lược, phân tích, nhận biết vấn đề Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, quản lý đội nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và Năng lực, Networks) Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty Team building định kỳ Năm và các hoạt động gắng kết hằng tháng Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động Chế độ nghỉ phép theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 290/2 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

