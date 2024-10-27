Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH CM BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/28/40 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm: Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing online và offline, bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing, Event Marketing, PR, ... Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, đánh giá ROI, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa. Quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc. Phối hợp với các bộ phận liên quan (Sales, R&D, ...) để triển khai các chiến dịch Marketing hiệu quả. Nghiên cứu và cập nhật xu hướng Marketing mới, ứng dụng các công nghệ Marketing tiên tiến vào hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm về doanh số kênh bán lẻ B2C, TMĐT, đại lý Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Giới tính: không yêu cầu Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành nghề liên quan. Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Phẩm chất cá nhân: Trung thực, chủ động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc; có tư duy tôn trọng sự khác biệt, ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày; là người hướng ngoại, yêu thích hoạt động sự kiện, truyền thông; có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty. Thành thạo tin học văn phòng, ứng dụng liên quan đến chuyên môn. Năng động, sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn và chủ động trong công việc; Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương hấp dẫn - Lương cứng từ 15-20 triệu/ tháng ( hoặc thỏa thuận theo khả năng) Cơ hội được nâng cao kỹ năng và kiến thức. Được đào tạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Lương: thỏa thuận. Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực. Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động. Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm (Theo kết quả kinh doanh của Công ty). BHXH, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển

