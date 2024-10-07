Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai kế hoạch hoạt động của Team trên cơ sở kế kế hoạch tiếp thị, kinh doanh & chiến lược phát triển của công ty trong từng thời kỳ cụ thể.

2. Quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Team theo chức năng, nhiệm vụ. a) Triển khai hoạt động và phát triển kế hoạch tiếp thị của nhóm Marketing theo đúng định hướng của công ty.

b) Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động Marketing Online & offline để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

c) Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, phối hợp với phòng nhân sự để truyền bá văn hóa công ty.

d) Lập kế hoạch làm việc của nhân viên hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo đạt mục tiêu để ra.

e) Quản lý ngân sách Marketing được duyệt.

f) Lập kế hoạch, điều phối công việc của nhân viên

g) Lập qui trình & triển khai, giám sát qui trình hoạt động của phòng

h) Đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo chỉ tiêu KPIs của nhân viên

3. Quản lý, đào tạo và phát triển CBNV trực thuộc.

a) đào tạo, bố trí, theo dõi, đánh giá hoạt động và thành tích của CBNV trực thuộc.

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời từng cá nhân nhằm phát huy hết khả năng của CBNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

c) Đánh giá, nhận xét các ưu/ nhược điểm nhằm có kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

• Có 3 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm

• Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

• Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng phục vụ công việc

• Tự lên kế hoạch và chạy quảng cáo trên Google Ads, YouTube, Facebook Ads...

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 20-25TR + thưởng

• Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy ( thứ 7 làm nửa ngày)

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

