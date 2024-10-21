Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PT GROW
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH PT GROW

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số nhà 30, đường N2, khu nhà phố Picity High Park, Đường Thạnh Xuân 13, P. Thạnh Xuân, HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của team Marketing: Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược Marketing cho thương hiệu, sản phẩm, các chương trình truyền thông, Promotion theo định hướng công ty khách hàng.
- Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Website,..
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing SEO/SEM, Facebook ADS, Social Media,..
- Phối hợp với team nghiên cứu hành vi của khách hàng, phương tiện truyền thông trực tuyến và môi trường để cung cấp những hiểu biết thường xuyên và tư vấn chiến lược đến Ban Giám Đốc.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.
- Quản lý đội ngũ nhân sự phòng marketing: Tổ chức công việc, kiểm tra, đánh giá.
- Tổng hợp báo cáo, đánh giá vè tình hình thực hiện công việc của nhân viên, tình hình kinh doanh của nhóm.
- Hoàn thành đầy đủ các báo cáo định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : Đại học thuộc các khối ngành kinh tế với chuyên ngành: Marketing; Kinh doanh; Quản trị;...
Dưới 35 tuổi, đã từng có kinh nghiệm chạy Ads trên 2 năm ( trên các nền tảng: Facebook; GG; Zalo; Tiktok;...)
Có kinh nghiệm trên 1 năm về quản lý đội nhóm từ 5-10 người
Nhiệt huyết, không ngại thử thách
Có tinh thần cầu tiến, biết lắng nghe

Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 15 triệu - 20 triệu/tháng.
• Thưởng hoa hồng theo doanh số.
• Xét tăng lương hàng năm.
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết,...).
• Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ,....
• Thời gian làm việc: 8h - 17h00: từ Thứ 2 đến Thứ 6; 8h- 12h00: Sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PT GROW

CÔNG TY TNHH PT GROW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

