Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Lancaster 20 Núi Trúc, P. Ngọc Khánh , Ba Đình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tìm kiếm nhà sản xuất/ nhà cung ứng sản phẩm thiết bị, vật tư y tế trong nước và quốc tế, lựa chọn nhà cung ứng đáp ứng yêu cầu sản phẩm & thương mại của Công ty; Đàm phán và thương thảo với đối tác về các điều kiện thương mại; sản phẩm mẫu; điều khoản ký kết hợp đồng....;
- Soạn thảo hợp đồng mua bán ngoại thương & hồ sơ XNK; phối hợp với Bộ phận Kế toán làm việc với ngân hàng về các thủ tục thanh toán quốc tế; bảo hiểm hàng hoá...
- Làm việc với nhà cung ứng dịch vụ Logistics về giá cả, chất lượng dịch vụ; và chịu trách nhiệm giám sát bên cung ứng dịch vụ để đảm bảo chất lượng cho hoạt động XNK theo đúng quy trình;
- Thực hiện các thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho hàng xuất khẩu; cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu.
- Phối hợp với Bộ phận Kho hàng quản lý quá trình vận chuyển hàng xuất/nhập; kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu;
- Làm việc với nhà sản xuất/ cung ứng về chất lượng hàng hoá; khiếu nại về chất lượng hàng hoá và các thủ tục liên quan nếu có phát sinh.
- Quản lý & lưu trữ hồ sơ XNK; theo dõi hoạt động Nhập – Xuất – Tồn hàng vật tư y tế để lập kế hoạch cho đơn hàng tiếp theo.
- Hỗ trợ, tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu sản phẩm (tài liệu kỹ thuật & chứng chỉ sản phẩm) cho hồ sơ thầu.
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.
- Chuyên ngành kinh tế ngoại thương.
- Từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức và hiểu biết kiến thức kinh tế ngoại thương (hoạt động XNK, dịch vụ logistics, dịch vụ khai báo hải quan, thanh toán quốc tế....); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ đăng ký lưu hành/ giấy phép NK sản phẩm/thiết bị y tế.
- Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích đối với sản phẩm mới.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng
- Có tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
- Trung thực, hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp.
- Tiếng Anh: Thành thạo trong trao đổi/ đàm phán với đối tác nước ngoài; đọc hiểu và dịch tài liệu sản phẩm/ soạn thảo chứng từ NK ...

Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập/tháng (Net): Từ 15tr-18tr đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Thưởng năm và/hoặc theo dự án dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất công việc.
- Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; đào tạo nội bộ; có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngách 94/17, phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

