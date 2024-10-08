Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Lancaster 20 Núi Trúc, P. Ngọc Khánh , Ba Đình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tìm kiếm nhà sản xuất/ nhà cung ứng sản phẩm thiết bị, vật tư y tế trong nước và quốc tế, lựa chọn nhà cung ứng đáp ứng yêu cầu sản phẩm & thương mại của Công ty; Đàm phán và thương thảo với đối tác về các điều kiện thương mại; sản phẩm mẫu; điều khoản ký kết hợp đồng....;

- Soạn thảo hợp đồng mua bán ngoại thương & hồ sơ XNK; phối hợp với Bộ phận Kế toán làm việc với ngân hàng về các thủ tục thanh toán quốc tế; bảo hiểm hàng hoá...

- Làm việc với nhà cung ứng dịch vụ Logistics về giá cả, chất lượng dịch vụ; và chịu trách nhiệm giám sát bên cung ứng dịch vụ để đảm bảo chất lượng cho hoạt động XNK theo đúng quy trình;

- Thực hiện các thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho hàng xuất khẩu; cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu.

- Phối hợp với Bộ phận Kho hàng quản lý quá trình vận chuyển hàng xuất/nhập; kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu;

- Làm việc với nhà sản xuất/ cung ứng về chất lượng hàng hoá; khiếu nại về chất lượng hàng hoá và các thủ tục liên quan nếu có phát sinh.

- Quản lý & lưu trữ hồ sơ XNK; theo dõi hoạt động Nhập – Xuất – Tồn hàng vật tư y tế để lập kế hoạch cho đơn hàng tiếp theo.

- Hỗ trợ, tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu sản phẩm (tài liệu kỹ thuật & chứng chỉ sản phẩm) cho hồ sơ thầu.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.

- Chuyên ngành kinh tế ngoại thương.

- Từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức và hiểu biết kiến thức kinh tế ngoại thương (hoạt động XNK, dịch vụ logistics, dịch vụ khai báo hải quan, thanh toán quốc tế....); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ đăng ký lưu hành/ giấy phép NK sản phẩm/thiết bị y tế.

- Có khả năng tự tìm tòi học hỏi, yêu thích đối với sản phẩm mới.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng

- Có tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Trung thực, hòa đồng, tôn trọng đồng nghiệp.

- Tiếng Anh: Thành thạo trong trao đổi/ đàm phán với đối tác nước ngoài; đọc hiểu và dịch tài liệu sản phẩm/ soạn thảo chứng từ NK ...

Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập/tháng (Net): Từ 15tr-18tr đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thưởng năm và/hoặc theo dự án dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất công việc.

- Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; đào tạo nội bộ; có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

