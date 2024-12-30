Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Lô 2, KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm đơn hàng tiềm năng
Nghiên cứu đối thủ, lên chiến lược kinh doanh phù hợp để thúc đẩy mặt hàng tăng doanh thu
Phân tích thị trường hiện tại, Hiểu rõ về nhu cầu và xu hướng của thị trường để xác định danh sách khách hàng tiềm năng cho sản phẩm.
So sánh giá và chất lượng sản phẩm: Xác định vị thế của sản phẩm/dịch vụ của mình trên thị trường so với các đối thủ, dựa trên giá cả và chất lượng
Đề xuất chiến lược kinh doanh: Từ những thông tin thu thập được, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp để cải thiện vị thế cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ.
Tiếp cận khách hàng qua các kênh bán hàng: Tìm kiếm và xác định những người có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua: mạng xã hội, website, email marketing, quảng cáo trực tuyến
Phân tích xu hướng thị trường: Theo dõi và cập nhật các xu hướng thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.
Hiểu biết nhu cầu khách hàng: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng để có thể tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Chăm sóc khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chịu khó, đam mê kinh doanh

Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng được đóng BNHX
Được nghỉ phép 12 ngày/năm
Được nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được thưởng tết và các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 2, KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

