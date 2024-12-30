Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm đơn hàng tiềm năng

Nghiên cứu đối thủ, lên chiến lược kinh doanh phù hợp để thúc đẩy mặt hàng tăng doanh thu

Phân tích thị trường hiện tại, Hiểu rõ về nhu cầu và xu hướng của thị trường để xác định danh sách khách hàng tiềm năng cho sản phẩm.

So sánh giá và chất lượng sản phẩm: Xác định vị thế của sản phẩm/dịch vụ của mình trên thị trường so với các đối thủ, dựa trên giá cả và chất lượng

Đề xuất chiến lược kinh doanh: Từ những thông tin thu thập được, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp để cải thiện vị thế cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ.

Tiếp cận khách hàng qua các kênh bán hàng: Tìm kiếm và xác định những người có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua: mạng xã hội, website, email marketing, quảng cáo trực tuyến

Phân tích xu hướng thị trường: Theo dõi và cập nhật các xu hướng thị trường để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

Hiểu biết nhu cầu khách hàng: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng để có thể tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Chăm sóc khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.