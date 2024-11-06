Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: KCN Nam Phổ Yên, Phổ Yên
Lập kế hoạch (thiết lập, sửa đổi, cập nhật) quản lý các tiêu chuẩn quản lý Chất lượng và ATTP trong sản xuất.
Kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, ATTP và đề xuất cải tiến các vấn đề chất lượng, ATTP.
Chủ trì các hành động liên quan đến Khắc phục phòng ngừa.
Chủ trì vận hành hệ thống quản ISO 9001, ISO22000, FSSC22000
Chuẩn bị báo cáo về Chất lượng và ATTP cho các bên liên quan yêu cầu.
Đối ứng các cuộc đánh giá bên thứ 3 hoặc Khách hàng và chủ trì các hoạt động khắc phục, cải tiến
Giải quyết Khiếu nại của Khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Địa điểm làm việc: Thái Nguyên và Hà Nội
Có ít nhất 10 năm làm việc chuyên môn trở lên và có ít nhất 5 năm làm quản lý các phòng ban liên quan đến thực phẩm hoặc đồ uống.
Kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm (ISO9000, ISO 22000, HACCP, GMP,FSSC 22000)
Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng:
Kiến thức vi sinh và hóa học thực phẩm:
Quản lý rủi ro và phân tích nguy cơ
Tiếng Anh giao tiếp tốt
BHSK sau thời gian thử việc
Lương tháng 13
Thưởng hiệu suất 2 lần/năm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
