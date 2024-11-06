Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Nam Phổ Yên, Phổ Yên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch (thiết lập, sửa đổi, cập nhật) quản lý các tiêu chuẩn quản lý Chất lượng và ATTP trong sản xuất.

Kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, ATTP và đề xuất cải tiến các vấn đề chất lượng, ATTP.

Chủ trì các hành động liên quan đến Khắc phục phòng ngừa.

Chủ trì vận hành hệ thống quản ISO 9001, ISO22000, FSSC22000

Chuẩn bị báo cáo về Chất lượng và ATTP cho các bên liên quan yêu cầu.

Đối ứng các cuộc đánh giá bên thứ 3 hoặc Khách hàng và chủ trì các hoạt động khắc phục, cải tiến

Giải quyết Khiếu nại của Khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên và Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương

Có ít nhất 10 năm làm việc chuyên môn trở lên và có ít nhất 5 năm làm quản lý các phòng ban liên quan đến thực phẩm hoặc đồ uống.

Kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm (ISO9000, ISO 22000, HACCP, GMP,FSSC 22000)

Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng:

Kiến thức vi sinh và hóa học thực phẩm:

Quản lý rủi ro và phân tích nguy cơ

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội theo quy định

BHSK sau thời gian thử việc

Lương tháng 13

Thưởng hiệu suất 2 lần/năm

