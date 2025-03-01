Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý/năm, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên cơ sở phê duyệt của Ban Lãnh đạo
2. Công tác Pháp lý
Phối hợp với các phòng ban liên quan thẩm định tính pháp lý cũng như các điều khoản của các loại Hợp đồng
Quản lý, kiểm soát các hợp đồng, hồ sơ đảm bảo an toàn thực phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy... của nhà trường ký với các đối tác/nhà cung cấp
3. Công tác Hành chính
Theo dõi, giám sát quá trình lưu thông hồ sơ, văn bản (gửi đến/gửi đi); Quản lý sử dụng con dấu
Giám sát quá trình tiếp nhận và cung cấp các yêu cầu nội bộ của CBGV-NV: Đăng ký ăn, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, học liệu, giáo trình, cơ sở vật chất đảm bảo, photo tài liệu, đề thi, đăng ký mở cửa văn phòng làm việc ngoài giờ hành chính...
Bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy cho đơn vị
4. Công tác Quản lý tài sản, CSVS
Quản lý theo dõi luân chuyển tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, các sự kiện của trường
Sắp xếp, điều phối cơ sở vật chất
Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất hoặc khi phát hiện cơ sở vật chất hỏng, đề nghị bổ sung, thay thế cơ sở vật chất hỏng (nếu cần)
5. Công tác Quản lý dịch vụ thuê ngoài
Quản lý các dịch vụ thuê ngoài (xe buýt, bảo vệ, rác thải...) đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
Phối hợp với Phòng Cung ứng trong việc quản lý đối tác, đảm bảo cơ sở vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính quản trị, Nội vụ, Luật, Quản trị nhân sự và các ngành có liên quan khác;
- Có kiến thức Hiểu biết về chuyên môn trong lĩnh vực quản trị hành chính, kỹ thuật tòa nhà, đấu thầu, các quy định Pháp luật về phòng chống cháy nổ, môi trường
- Tối thiểu 3 năm vị trí Trưởng phòng quản lý, phụ trách Hành Chính.
- Kỹ năng:
+ Quản lý quá trình thực hiện: Xác định việc phân công công việc
+ Kỹ năng giao tiếp truyền đạt: Tự tin khi trình bày các vấn đề phức tạp, có khả năng dự đoán được phản ứng của người khác
+ Tính chủ động: Nỗ lực nâng cao kỹ năng của bản thân
+ Tinh thần đam mê nghiên cứu học hỏi: Luôn đặt ra câu hỏi, phát triển kỹ năng mới thông qua kinh nghiệm thực tiễn
+ Sáng tạo và liên tục cải tiến: Chủ động tim kiếm những phương pháp tốt hơn để thực hiện công việc
+ Hướng tới kết quả: Vạch ra kế hoạch làm việc và thiết lập các mục tiêu cá nhân rõ ràng và có tính thách thức, nhận biết được các rủi ro...

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực
Tài trợ ăn sáng và ăn trưa tại trường, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.
Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.
Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH và PT thuộc KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

