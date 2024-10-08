Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa G2, Vinhome Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường. Xây dựng, triển khai chiến lược sản phẩm chủ lực.
- Thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho CĐT, TVTK, TT và các nhà thầu cơ điện đảm bảo chỉ tiêu về doanh số, khách hàng, thị trường.
- Tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, đàm phán, ký kết và hợp tác cung cấp hàng hóa vào các dự án trên toàn quốc
- Xây dựng, tạo các mối quan hệ kinh doanh tiềm năng. Phát triển, xác lập đối tác, nhà thầu, KH mới.
- Phân tích thị trường, xác định thị trường tiềm năng, ngành hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh lập phương án kinh doanh, chính sách bán hàng, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Tổ chức điều hành, quản lý, đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ 30-50 sales.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Độ tuổi: 34 – 45 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, ngoại thương...
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện lạnh.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Yêu thích đam mê kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản: 30-40 triệu/tháng + Thưởng hoa hoa hồng vượt + thưởng năm.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm....
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến về thu nhập và vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa G02 Tầng 02 căn số 09 Khu đô thị Greenbay Vinhomes Mễ Trì - Số 06 đường Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

