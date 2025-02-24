Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH LiuGong Machinery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

BÁO CÁO CHO:

Ban Giám đốc Công ty TNHH LiuGong Machinery Việt Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Phân tích và phát triển thị trường: Phân tích chuyên sâu về hiện trạng và xu hướng tương lai của ngành khai thác mỏ tại Việt Nam, xác định khách hàng lớn và cơ hội thị trường tiềm năng, xây dựng chiến lược thâm nhập và mở rộng thị trường mục tiêu.

• Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn: Chủ động thiết lập các mối quan hệ cấp cao với các công ty khai thác mỏ Việt Nam, duy trì mối quan hệ khách hàng tốt, thăm hỏi định kỳ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, cung cấp các giải pháp cá nhân hóa và hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng.

• Chiến lược bán hàng và thực hiện: Dựa trên phân tích thị trường và phản hồi của khách hàng, xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng cho thiết bị khai thác mỏ, bao gồm chiến lược giá cả, hoạt động kích cầu và đàm phán hợp đồng, để đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu bán hàng.

• Quảng bá và giới thiệu sản phẩm: Tổ chức giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ trao đổi kỹ thuật và triển lãm trong ngành để giới thiệu những ưu điểm về tính năng của thiết bị khai thác của Tập đoàn LiuGong, đồng thời nâng cao nhận diện về thương hiệu và tầm ảnh hưởng trên thị trường.

• Thu thập thông tin thị trường: Theo dõi và cập nhật động thái của đối thủ cạnh tranh, những thay đổi về chính sách của ngành và nhu cầu thị trường, hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho việc cải tiến sản phẩm và điều chỉnh chiến lược thị trường của công ty.

