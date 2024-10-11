Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Cộng Hòa, phường Tân Bình, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 USD

1- Xây dựng chiến lược, kế hoạch bán hàng của Phòng: - Thu thập và tìm hiểu thông tin thị trường, lập báo cáo phân tích về mức độ biến động về cung-cầu của sản phẩm trên thị trường (từ khách hàng, thông tin đối tác và kết quả đi thị trường của nhân viên bán hàng) - Lập kế hoạch, chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng. - Thiết lập mối quan hệ lâu dài và mở rộng quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng của phòng. - Đề xuất các chính sách, chiến lược trong Bán hàng.

2-Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc và doanh thu của phòng Bán hàng: - Hướng dẫn cho nhân viên khai thác, phát triển các khách hàng mới dựa trên định hướng chính sách bán hàng của công ty; - Đào tạo và hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc tư vấn khách hàng, thương thảo và xúc tiến việc ký Hợp đồng. - Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của từng nhân viên bán hàng trong phòng. - Quản lý nhật trình làm việc của nhân viên bán hàng, phân bổ khách hàng và thị trường phù hợp cho nhân viên. - Hỗ trợ kịp thời nhân viên về tiến độ làm việc với khách hàng, các mong đợi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. - Tổng hợp và gửi đề xuất mua hàng cho bộ phận Mua hàng. - Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ của Phòng bán hàng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại giao, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc/Thiết kế...

Trưởng phòng kinh doanh/trưởng phòng bán hàng tối thiểu 5 năm. Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp. Ưu tiên ứng viên từng làm qua các lĩnh vực sản phẩm vật liệu xây dựng như: gỗ công nghiệp, kính, gạch, sắt thép, bê tông, thạch cao, sơn, thiết bị điều hòa, thang máy, mành rèm, nội thất...)

Hiểu biết về Chiến lược kinh doanh, Thương hiệu sản phẩm. Có kiến thức tốt về quản trị bán hàng, về quy trình kinh doanh, sản phẩm, hệ thống bán hàng B2B Am hiểu về tâm lý khách hàng

Kỹ năng bán hàng. Khả năng xây dựng và quản trị đội nhóm tốt: đào tạo, tuyển dụng, đánh giá hiệu quả công việc, tạo động lực, truyền cảm hứng. Kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc.

Tư duy linh hoạt, nhạy bén. Ưa thích các công việc ngoại giao, kết nối, các hoạt động kinh doanh. Yêu thích bán các sản phẩm sáng tạo và cao cấp. Định hướng mục tiêu rõ ràng, nỗ lực, kiên trì. Là người chín chắn, hòa nhã, tích cực. Tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Thu nhập từ 1300$ - 2000$ Hưởng chế độ phụ cấp của công ty: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thâm niên... Hưởng chế độ phép theo thâm niên lên tới 60 ngày/năm Được công ty cử đi học các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Chế độ công tác phí linh hoạt

