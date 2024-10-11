Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 127, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Tìm kiếm và gặp gỡ các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm dung dịch xử lý khí thải ô tô. Thuyết phục khách hàng là các cây xăng dầu trở thành đại lý công ty Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng và thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao từ đó lên kế hoạch tìm kiếm và xây dựng data khách hàng tiềm năng Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, Tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng). Phối hợp với các phòng ban liên quan để cùng giải quyết vấn đề liên quan phát sinh đến đơn hàng của đại lý và khiếu nại của khách hàng. Báo cáo kịp thời, đầy đủ cho cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được phân công phụ trách, các khó khăn vướng mắc cần giải quyết, đưa ra phương án xử lý và xin ý kiến xử lý kịp thời. Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm bán hàng về ngành xăng dầu hoặc tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm phát triển thị trường ở các lĩnh vực khác Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân; Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập. Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống phức tạp và quan hệ khách hàng một cách chuyên nghiệp. Cầu tiến, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ được giao.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 triệu, Thời gian thử việc 2 tháng, thử việc nhận 85% lương Hoa hồng hoàn thành KPI: 30,000,000 VNĐ Thưởng các ngày lễ, tết,... Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

