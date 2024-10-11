Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 127, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 45 Triệu
Tìm kiếm và gặp gỡ các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm dung dịch xử lý khí thải ô tô.
Thuyết phục khách hàng là các cây xăng dầu trở thành đại lý công ty
Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng và thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc
Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao từ đó lên kế hoạch tìm kiếm và xây dựng data khách hàng tiềm năng
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, Tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng).
Phối hợp với các phòng ban liên quan để cùng giải quyết vấn đề liên quan phát sinh đến đơn hàng của đại lý và khiếu nại của khách hàng.
Báo cáo kịp thời, đầy đủ cho cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được phân công phụ trách, các khó khăn vướng mắc cần giải quyết, đưa ra phương án xử lý và xin ý kiến xử lý kịp thời.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Tìm kiếm và gặp gỡ các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm dung dịch xử lý khí thải ô tô.
Thuyết phục khách hàng là các cây xăng dầu trở thành đại lý công ty
Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng và thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc
Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao từ đó lên kế hoạch tìm kiếm và xây dựng data khách hàng tiềm năng
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, Tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng).
Phối hợp với các phòng ban liên quan để cùng giải quyết vấn đề liên quan phát sinh đến đơn hàng của đại lý và khiếu nại của khách hàng.
Báo cáo kịp thời, đầy đủ cho cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được phân công phụ trách, các khó khăn vướng mắc cần giải quyết, đưa ra phương án xử lý và xin ý kiến xử lý kịp thời.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 3 năm kinh nghiệm bán hàng về ngành xăng dầu hoặc tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm phát triển thị trường ở các lĩnh vực khác
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu
Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống phức tạp và quan hệ khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Cầu tiến, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ được giao.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 15 triệu, Thời gian thử việc 2 tháng, thử việc nhận 85% lương
Hoa hồng hoàn thành KPI: 30,000,000 VNĐ
Thưởng các ngày lễ, tết,...
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI