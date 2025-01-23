Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện quy trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.
• Thực hiện chiến lược mua sắm và triển khai cơ chế thầu phụ dựa trên 3B để nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí của công ty.
• Phát triển và cải thiện kế hoạch mua hàng chiến lược, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
• Thực hiện các cam kết giao đơn đặt hàng vật liệu/thiết bị/dự án khác của MRO và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công ty hoạt động trơn tru.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương
• Tiếng Trung/ tiếng Anh tốt
• Có kiến thức về HS Code, Hải Quan, Luật thương mại quốc tế
• Các kỹ năng: tin học văn phòng, giao tiếp tốt
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wistron Neweb CORPORATION (WNC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
