Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Wistron Neweb CORPORATION (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện quy trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.

• Thực hiện chiến lược mua sắm và triển khai cơ chế thầu phụ dựa trên 3B để nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí của công ty.

• Phát triển và cải thiện kế hoạch mua hàng chiến lược, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp

• Thực hiện các cam kết giao đơn đặt hàng vật liệu/thiết bị/dự án khác của MRO và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công ty hoạt động trơn tru.