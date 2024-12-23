Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khối 10, Quán Bàu, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác kế toán của Công ty.

Tổ chức khai thác và quản lý sử dụng nguồn tài chính phục vụ SXKD hiệu quả và theo yêu cầu

Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty hoạt động hiệu quả theo chuẩn mực và tuân thủ Pháp luật của nhà nước

Chủ trì thu thập, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ liên quan.

Thực hiện lập báo cáo tài chính định kỳ kịp thời theo quy định của nhà nước và báo cáo quản trị nội bộ theo quy định của Công ty.

Tổ chức thực hiện kê khai, quyết toán các khoản thuế, phí, lệ phí. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của Pháp luật

Kiểm tra, kiểm soát tài chính của Công ty; làm việc với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các cá nhân để khai thác các nguồn vốn.

Tham mưu BLĐ, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán.

Độ tuổi từ 35-50 tuổi

Có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán trong đó có ít nhất 3 năm làm kế toán xây dựng cầu đường.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, chủ động giải quyết các tình huống.

Cẩn thận, trung thực, có tráchnhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 18 triệu/tháng trở lên (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Môi trường làm việc thân thiện, dân chủ và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

