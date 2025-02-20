Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 đường M, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm giám sát KPI tuyển dụng, đảm bảo số lượng nsu các phòng ban, bộ phận

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng .

- Lập ngân sách nhân sự, Tính toán lương

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lí nhân sự, tuyển dụng tối thiểu 200ng/1 tháng ở các công ty chuyên tuyển Mass hoặc kinh nghiệm quản lí nhân sự trong ngành spa/ da liễu/ clinic/ thẩm mỹ nội khoa/ tiểu phẫu/ nha khoa.

- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

- Đảm bảo làm việc trung thực, minh bạch, trước sau rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30 triệu /tháng

- Thưởng tháng 13 (đạt từ 85% KPI tuyển dụng năm)

- Phụ cấp ăn trưa miễn phí

- Môi trường minh bạch, rõ ràng.

- Tăng lương hàng năm

- Du lịch , teambuilding theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin