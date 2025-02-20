Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH YB SPA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH YB SPA

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 đường M, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm giám sát KPI tuyển dụng, đảm bảo số lượng nsu các phòng ban, bộ phận
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng .
- Lập ngân sách nhân sự, Tính toán lương
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
- Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lí nhân sự, tuyển dụng tối thiểu 200ng/1 tháng ở các công ty chuyên tuyển Mass hoặc kinh nghiệm quản lí nhân sự trong ngành spa/ da liễu/ clinic/ thẩm mỹ nội khoa/ tiểu phẫu/ nha khoa.
- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
- Đảm bảo làm việc trung thực, minh bạch, trước sau rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30 triệu /tháng
- Thưởng tháng 13 (đạt từ 85% KPI tuyển dụng năm)
- Phụ cấp ăn trưa miễn phí
- Môi trường minh bạch, rõ ràng.
- Tăng lương hàng năm
- Du lịch , teambuilding theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YB SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YB SPA

CÔNG TY TNHH YB SPA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, đường số 4, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job313068
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần NexGen Media
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 28 Triệu Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương
23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần FiFa Investment
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALO BAMBOO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALO BAMBOO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Hàng Hải Seahorse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng Hải Seahorse
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi Nhánh Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại One Enterprise làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại One Enterprise
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi nhánh Công ty Cổ phần hàng hải Seahorse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty Cổ phần hàng hải Seahorse
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUSTIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUSTIFY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Grace Skincare Clinic (Công Ty TNHH May Hun) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Grace Skincare Clinic (Công Ty TNHH May Hun)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm