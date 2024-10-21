Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác Kế hoạch Tài chính
- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ doanh nghiệp.
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
- Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền trong Công ty.
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
- Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng hợp lý và sinh lời.
- Duy trì khả năng thanh toán của doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty.
- Xem xét BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.
- Thực hiện báo cáo tài chính cho Ban giám đốc
2. Công tác Kế toán
- Hiểu biết các nghiệp vụ của kế toán nhằm nắm được tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu chi phí.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
- Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong công việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
3. Công tác Quản trị
- Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động Tài chính – Kế hoạch của Công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của Phòng.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn, đào tạo về Tài chính – Kế hoạch cho đội nhân sự trong phòng và phát triển đội ngũ cùng các các bộ phận liên quan.
- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế... các hoạt động về tài chính, và kế hoạch của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán (có chứng chỉ kế toán trưởng).
- Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt.
- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, exel, và các phần mềm khác phục vụ cho công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
• Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
• Cơ hội thăng tiến trong công việc
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số D4 D22 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn xã La Phù huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

