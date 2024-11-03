Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tiến hành phân tích tình hình tài chính của tập đoàn để đưa ra các chiến lược phù hợp. Xây dựng phương án hạn mức /tái cấu trúc/ M&A cho các Công ty/ dự án: Xây dựng phương án huy động vốn khả thi với chi phí vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh của tập đoàn và công ty thành viên theo từng lĩnh vực. Đầu mối làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng,...về các hạn mức vay của Công ty, dự án. Hoạch định chiến lược tài chính của tập đoàn cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm, ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng kế hoạch/kế hoạch nguồn tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho tập đoàn. Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của tập đoàn. Thực hiện các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính cho Tập đoàn Thẩm định báo cáo dòng tiền, đề xuất và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Triển khai, hướng dẫn xây dựng, thẩm định ngân sách và giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách Tập đoàn, các công ty thành viên. Phân tích hiệu quả tài chính dự án, quản lý và chỉ đạo hoạt động tài chính của các dự án đang triển khai Quản lý hiệu quả dự án đầu tư thông qua việc đánh giá hiệu quả dòng tiền, phân tích chi phí đầu tư, doanh thu-chi phí-lợi nhuận, đánh giá hiệu quả toàn bộ dự án; Đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh, khai thác vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư và đánh giá mức độ rủi ro có thể có ảnh hưởng tới hiệu quả dự án; Quản lý rủi ro về các khoản đầu tư, vốn góp ra ngoài Công ty, hợp tác đầu tư, vay mượn, ... nhằm đảm bảo thu hồi vốn và giảm thiểu các rủi ro; Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Trưởng/phó phòng Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương đương. Tài chính kế toán, pháp luật thuế, tài chính và quản lý tài chính Kỹ năng phân tích tài chính Kỹ năng quản trị rủi ro Kỹ năng giao tiếp, trình bày Kỹ năng ra quyết định Kỹ năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập. Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25tr - 30tr

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

