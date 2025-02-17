Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Công Nghệ G-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 4,000 USD

1. GIỚI THIỆU VỀ G-GROUP

Tập đoàn Công nghệ G-Group là hệ sinh thái công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Tài Chính Công Nghệ, Truyền thông Công nghệ và An ninh Công nghệ. Với sứ mệnh không ngừng đổi mới và phát triển, G-Group đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và khách hàng.

Địa điểm làm việc: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

● Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật)

● Website: https://g-group.vn

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giám đốc Tài chính (CFO) tại G-Group chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động tài chính của tập đoàn, bao gồm lập kế hoạch, phân tích tài chính, huy động vốn và báo cáo tài chính, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả tài chính và hỗ trợ chiến lược kinh doanh dài hạn.

2.1. Lập kế hoạch và dự báo tài chính

● Xây dựng và triển khai chiến lược tài chính phù hợp với kế hoạch kinh doanh của tập đoàn.

● Phát triển mô hình dự báo tài chính định kỳ, phân tích dòng tiền, lợi nhuận và các rủi ro tài chính.

● Điều chỉnh kế hoạch tài chính linh hoạt nhằm tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.