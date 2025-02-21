Tuyển Trưởng phòng tài chính Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Quản lý dự án về việc quản lý tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, các tài sản của dự án và các công việc được giao. Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

• Thực hiện công tác quản lý tài sản và tiền mặt/tiền gửi ngân hàng của dự án;

• Chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách kế toán; lập báo cáo quản lý tài chính định kỳ về các khoản chi tiêu của dự án; các báo cáo khác theo quy định hiện hành trước khi nộp các cơ quan quản lý có liên quan; và các báo cáo tài chính đột xuất khác theo yêu cầu (nếu có);

• Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, kê khai thuế định kỳ, làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội;

• Thực hiện, duy trì và cập nhật hệ thống/cơ chế thanh toán phù hợp với các quy định của Trung tâm, nhà tài trợ, cơ quan chủ quản và pháp luật hiện hành;

• Kiểm soát các dự toán ngân sách và báo cáo thanh quyết toán của các hoạt động, đảm bảo việc xây dựng kế hoạch và giải ngân các hoạt động tuân thủ các cam kết thỏa thuận với nhà tài trợ, cơ quan chủ quản và các quy định pháp luật hiện hành;

• Thu thập, lưu giữ và hoàn thiện đầy đủ, chính xác các hoá đơn, chứng từ thanh toán cho các hoạt động của dự án;

• Hoàn thành sổ sách, chứng từ kế toán các dự án hàng tháng để nộp cho cấp quản lý;

• Lập kế hoạch giải ngân hàng năm theo quy định của nhà tài trợ;

• Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên lạc về các vấn đề kiểm toán độc lập và thực hiện các khuyến nghị của đoàn kiểm toán;