Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực
- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
- Soát xét các số liệu tài chính kế toán của các công ty thành viên thuộc tập đoàn, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động tài chính kế toán của đơn vị được kiểm soát.
- Rà soát báo cáo tài chính trước khi ban hành/công bố của các công ty thành viên trong tập đoàn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn.
- Hỗ trợ cấp trên xây dựng chuyên đề kiểm soát định kỳ báo cáo ban lãnh đạo, thực hiện các cuộc kiểm soát tài chính định lỳ theo kế hoạch đã báo cáo nhằm mục đích phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm và tư vấn hướng xử lý/giải quyết cho Ban lãnh đạo.
- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên đối đúng với quy định tài chính kế toán trong nội bộ Tập đoàn.
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ nghiệp vụ liên quan như CPA, … là lợi thế
- Có kinh nghiệm làm việc kiểm toán viên hoặc liên quan đến kiểm soát nội bộ mảng tài chính 2-3 năm
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI