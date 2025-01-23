Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

- Soát xét các số liệu tài chính kế toán của các công ty thành viên thuộc tập đoàn, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động tài chính kế toán của đơn vị được kiểm soát.

- Rà soát báo cáo tài chính trước khi ban hành/công bố của các công ty thành viên trong tập đoàn theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Hỗ trợ cấp trên xây dựng chuyên đề kiểm soát định kỳ báo cáo ban lãnh đạo, thực hiện các cuộc kiểm soát tài chính định lỳ theo kế hoạch đã báo cáo nhằm mục đích phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm và tư vấn hướng xử lý/giải quyết cho Ban lãnh đạo.

- Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên đối đúng với quy định tài chính kế toán trong nội bộ Tập đoàn.

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo