Tuyển Truyền thông Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Công tác hành chính – văn thư:
Soạn thảo, trình ký và lưu trữ công văn, quyết định, kế hoạch, báo cáo của phòng.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu truyền thông (hình ảnh, ấn phẩm, hợp đồng…).
Theo dõi thanh toán các khoản chi phí, mua sắm thiết bị, vật tư liên quan đến hoạt động truyền thông – sự kiện
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị làm việc của Phòng Truyền thông.
2. Hỗ trợ hoạt động truyền thông – sự kiện:
Phối hợp chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện truyền thông (ngày hội, lễ hội, hội thảo...).
Hỗ trợ cập nhật và đăng tải nội dung trên các kênh truyền thông chính thức của Trường (website, fanpage, Zalo OA…).
Quản lý lịch truyền thông nội bộ và các chương trình truyền thông chiến dịch.
Ưu tiên ứng viên biết chỉnh sửa ảnh, video cơ bản bằng Canva, CapCut, Photoshop…
3. Hỗ trợ truyền thông tuyển sinh:
Chuẩn bị và phân phối các ấn phẩm tuyển sinh: brochure, standee, banner…
Theo dõi và tổng hợp hiệu quả truyền thông tuyển sinh (lượt tiếp cận, tương tác...).
Phối hợp với các đơn vị nội bộ và đối tác truyền thông trong các chiến dịch tuyển sinh.
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Hành chính văn phòng, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc hành chính hoặc hỗ trợ truyền thông, ưu tiên từng làm trong môi trường giáo dục.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint); có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa
Thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của Trường.
Nghỉ phép và các chế độ nghỉ theo quy định của pháp luật.
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tham quan nghỉ mát hằng năm.
Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.
Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân khi theo học tại Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

