Tuyển Truyền thông Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Quận 5

1. Công tác hành chính – văn thư:

Soạn thảo, trình ký và lưu trữ công văn, quyết định, kế hoạch, báo cáo của phòng.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu truyền thông (hình ảnh, ấn phẩm, hợp đồng…).

Theo dõi thanh toán các khoản chi phí, mua sắm thiết bị, vật tư liên quan đến hoạt động truyền thông – sự kiện

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị làm việc của Phòng Truyền thông.

2. Hỗ trợ hoạt động truyền thông – sự kiện:

Phối hợp chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện truyền thông (ngày hội, lễ hội, hội thảo...).

Hỗ trợ cập nhật và đăng tải nội dung trên các kênh truyền thông chính thức của Trường (website, fanpage, Zalo OA…).

Quản lý lịch truyền thông nội bộ và các chương trình truyền thông chiến dịch.

Ưu tiên ứng viên biết chỉnh sửa ảnh, video cơ bản bằng Canva, CapCut, Photoshop…

3. Hỗ trợ truyền thông tuyển sinh:

Chuẩn bị và phân phối các ấn phẩm tuyển sinh: brochure, standee, banner…

Theo dõi và tổng hợp hiệu quả truyền thông tuyển sinh (lượt tiếp cận, tương tác...).

Phối hợp với các đơn vị nội bộ và đối tác truyền thông trong các chiến dịch tuyển sinh.

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Hành chính văn phòng, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc hành chính hoặc hỗ trợ truyền thông, ưu tiên từng làm trong môi trường giáo dục.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint); có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa

Thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của Trường.

Nghỉ phép và các chế độ nghỉ theo quy định của pháp luật.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tham quan nghỉ mát hằng năm.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân khi theo học tại Trường.

