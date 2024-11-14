Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề của chi nhánh.
Tư vấn khóa học tiếng Nhật cho học viên, sắp xếp lớp học và hỗ trợ cho học viên về lịch khai giảng, lớp học.
Quản lý học viên của trung tâm
Báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh với Ban giám đốc
Hỗ trợ hoạt động cùng các phòng ban khác trong Công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Có 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng, telesales ở các lĩnh vực khác
Trung thực, chăm chỉ gắn bó lâu dài.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục đào tạo. (yêu cầu 8 tháng trở lên).
Ứng viên có độ tuổi từ 2000-1990
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được học tiếng Nhật miễn phí.
Hợp đồng lao động, bảo hiểm theo Luật lao động.
Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước
Hàng tháng được nghỉ 1 ngày bất kỳ được hưởng lương
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được xét tăng lương 2 lần/năm
Đồng phục: được công ty cấp
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
