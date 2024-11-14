Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề của chi nhánh.

Tư vấn khóa học tiếng Nhật cho học viên, sắp xếp lớp học và hỗ trợ cho học viên về lịch khai giảng, lớp học.

Quản lý học viên của trung tâm

Báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh với Ban giám đốc

Hỗ trợ hoạt động cùng các phòng ban khác trong Công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Có 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng, telesales ở các lĩnh vực khác

Trung thực, chăm chỉ gắn bó lâu dài.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục đào tạo. (yêu cầu 8 tháng trở lên).

Ứng viên có độ tuổi từ 2000-1990

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được học tiếng Nhật miễn phí.

Hợp đồng lao động, bảo hiểm theo Luật lao động.

Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước

Hàng tháng được nghỉ 1 ngày bất kỳ được hưởng lương

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được xét tăng lương 2 lần/năm

Đồng phục: được công ty cấp

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin