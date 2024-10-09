Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Quản trị số Fastdo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 4 Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu và lên ý tưởng cho giải pháp.

- Lên kế hoạch thực thi công việc và báo cáo định kì.

- Dựng sitemap, Low-fi, Hi-fi linh động tùy theo tình hình và yêu cầu của dự án.

- Handoff cho bộ phận lập trình và follow điều chỉnh nếu cần thiết.

- Hệ thống và lưu trữ thiết kế rõ ràng, dễ truy cập.

- Tham gia các hoạt động chia sẻ kiến thức trong đội nhóm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung

- Có đam mê với việc làm sản phẩm.

- Có tư duy làm sản phẩm.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế.

2. Kiến thức

- Kiến thức nền tảng tốt về Visual Design.

- Có hiểu biết cơ bản user experience. Có thể áp dụng một số công cụ như Persona, Userflow, Userstory, User journey map trong quá trình phân tích người dùng và lên ý tưởng sản phẩm.

- Có hiểu biết tốt về Web App và Mobile App.

- Có khả năng triển khai thiết kế có tính responsive cao.

3. Kỹ năng

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian.

- Kỹ năng trình bày về sản phẩm.

4. Thái độ

- Sẵn sàng đón nhận thử thách.

- Không chấp nhận sản phẩm làm ra không tốt.

- Tinh thần cam kết và kỹ luật, nhận trách nhiệm khi xảy ra vấn đề.

- Tinh thần cải tiến liên tục.

- Thái độ cầu tiến, cầu thị ham học hỏi.

5. Lợi thế

- Có kiến thức về HTML, CSS là lợi thế.

- Có kiến thức về Design System (Bulma Library là lợi thế).

- Có kinh nghiệm trong việc triển khai Mobile App.

Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo Thì Được Hưởng Những Gì

- Trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc.

- Mức lương cứng chính thức đạt 7.500.000 đến 10.000.000 (tuỳ năng lực).

- Xét tăng lương 3 tháng/lần nếu có kết quả tốt.

- Được mentor 1:1 cùng quản lý cấp cao, hỗ trợ coaching sự nghiệp cùng chuyên gia trong lĩnh vực.

- Xét thăng tiến lên vị trí hoặc cấp bậc cao hơn 6 tháng/lần.

- Được tham gia các chương trình học tập, sharing kiến thức hàng tuần (Learning Friday,...) và hơn 20 modules đào tạo nội bộ đã được đóng gói.

- Nhiều hoạt động gắn kết nội bộ diễn ra hàng tuần: đá bóng, cầu lông, Happy Hour, Freshday,...

- Môi trường cởi mở, năng động, đề cao tinh thần học hỏi và sẵn sàng trao quyền cho các cá nhân có tinh thần đón nhận thử thách.

- Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài để phát triển năng lực.

- Môi trường trẻ trung, năng động, tự do phát triển.

- Đóng tất cả các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.

- Chế độ thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ. Du lịch trong nước 1 năm/lần.

- Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả đánh của của cấp trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin