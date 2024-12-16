Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tòa CT3, Eco Green City, số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor

Chịu trách nhiệm dựng video phục vụ cho hoạt động truyền thông (Social Media: Tiktok, Facebook Fanpage, Youtube,...).

Thực hiện đa dạng các thể loại video phục vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm , dịch vụ.

Phối hợp với content sáng tạo các clip bán hàng, giải trí cho các kên tiktok, facebook, youtube.

Tham gia xây dựng kho lưu trữ video các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty. Tìm kiếm video hay, phù hợp & có chất lượng tốt, dựng clip theo yêu cầu.

Quản lý cơ sở dữ liệu hình ảnh của Công ty: ảnh, phim, video,...

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính Nam

Trình độ học vấn Từ Cao đẳng trở lên

Trình độ tin học Thành thạo tin học văn phòng

Số năm kinh nghiệm Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm

Tính cách Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi

Kỹ năng Nhạy bén, bắt trend, lên ý tưởng nhanh chóng

Yêu cầu khác Có kiến thức, hiểu biết về Thiết kế, Dựng, chụp hình

Ưu tiên Ứng viên đã làm việc trong ngành mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 - 10tr + thưởng ( tổng thu nhập 10-15tr)

Thưởng nóng

Lương tháng 13

Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đào tạo Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty

Phát triển Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

Công cụ làm việc Được cung cấp văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

