Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG
- Hà Nội: Tầng 12, tòa CT3, Eco Green City, số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm dựng video phục vụ cho hoạt động truyền thông (Social Media: Tiktok, Facebook Fanpage, Youtube,...).
Thực hiện đa dạng các thể loại video phục vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm , dịch vụ.
Phối hợp với content sáng tạo các clip bán hàng, giải trí cho các kên tiktok, facebook, youtube.
Tham gia xây dựng kho lưu trữ video các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty. Tìm kiếm video hay, phù hợp & có chất lượng tốt, dựng clip theo yêu cầu.
Quản lý cơ sở dữ liệu hình ảnh của Công ty: ảnh, phim, video,...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn Từ Cao đẳng trở lên
Trình độ tin học Thành thạo tin học văn phòng
Số năm kinh nghiệm Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm
Tính cách Có trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi
Kỹ năng Nhạy bén, bắt trend, lên ý tưởng nhanh chóng
Yêu cầu khác Có kiến thức, hiểu biết về Thiết kế, Dựng, chụp hình
Ưu tiên Ứng viên đã làm việc trong ngành mỹ phẩm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng
Lương tháng 13
Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đào tạo Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
Phát triển Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
Công cụ làm việc Được cung cấp văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
Phúc lợi Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI