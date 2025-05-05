Tuyển Video Editor CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Cắt dựng, biên tập video theo kịch bản có sẵn, đảm bảo mạch nội dung liền mạch, rõ ràng.
Chỉnh sửa âm thanh, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh để nâng cao chất lượng thẩm mỹ và cảm xúc video.
Phối hợp với team nội dung/kỹ thuật/kịch bản để đảm bảo sản phẩm đúng mục tiêu truyền thông.
Xuất bản video với định dạng phù hợp cho các nền tảng khác nhau (YouTube, Facebook, TikTok…).
Theo dõi xu hướng video mới, sáng tạo hiệu ứng và phong cách dựng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, sinh năm 2001 – 1998.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Điện ảnh – Truyền hình, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan đến sản xuất nội dung số.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về dựng phim, hậu kỳ video (Premiere, After Effects…) là lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, đào tạo, E-learning hoặc từng tham gia sản xuất video bài giảng là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá thưởng định kỳ 2 lần/năm.
Đánh giá, review lương: định kỳ 2 lần/năm.
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

