Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Dmobin
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty TNHH Dmobin

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Dmobin

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế các sản phẩm truyền thông, video, hình ảnh,... cho các dự án game của công ty (Poster & Thumbnail).
Cắt và xử lý video theo yêu cầu của dự án.
Nghiên cứu phân tích hành vi người dùng, nắm bắt trend thị trường, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và làm video, hình ảnh phục vụ các chiến lược quảng cáo.
Đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm được phân công.
Thực hiện các công việc liên quan, kết hợp cùng các team khác để hoàn thành công việc được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm biên tập video như: Adobe Premiere, CapCut, After Effect...
Thành thạo sử dụng Photoshop, Illustrator,...công cụ xử lý hình ảnh và màu sắc là 1 lợi thế
Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới của thị trường;
Ham học hỏi và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng và công cụ thiết kế mới nhất;
Có tinh thần tự giác, cầu tiến, vui vẻ, năng động, sáng tạo.
Có trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.
Tôn trọng Deadline

Tại Công ty TNHH Dmobin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 triệu - 12 triệu
Review lương 2 lần/năm.
Thưởng tháng lương 13 & thưởng theo hiệu suất dự án.
100% lương trong thời gian thử việc
Thời gian làm việc 8h45 – 18h00 (nghỉ giữa chiều 15 phút)
Làm việc từ thứ 2 đến Thứ 6, chỉ làm 1 ngày Thứ 7 đầu tháng để đào tạo nội bộ.
Phụ cấp bữa trưa và ăn nhẹ: 1.350.000 VND/tháng.
12 ngày phép/năm (nam), 18 ngày phép/năm (nữ).
Thưởng các dịp lễ, sinh nhật; hỗ trợ hiếu hỉ, ốm đau.
BHXH, BHYT đầy đủ theo luật định.
Không gian hiện đại, máy móc cấu hình cao.
Góc giải trí với bida, PS5 tại văn phòng.
Văn hóa trẻ trung, năng động, đề cao sự học hỏi và sáng tạo.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, review chéo.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, khuyến khích sáng kiến.
Du lịch định kỳ, dã ngoại hàng quý, tiệc liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dmobin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dmobin

Công ty TNHH Dmobin

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, toà Văn phòng 2, khu tổ hợp Văn phòng Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

