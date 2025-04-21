Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MCI SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện quay dựng các video clip, trailer, đăng trên các nền tảng xã hội và phương tiện truyền thông

Phối hợp với Content Marketing để đưa ra ý tưởng, kịch bản quay dựng

Nghiên cứu trends, bắt trends mới trên các nền tảng MXH.

Thực hiện hậu kỳ: cắt dựng, chỉnh màu, xử lý âm thanh, chèn hiệu ứng đồ họa/motion graphic theo kịch bản.

Quay phim, chụp ảnh sản phẩm, sự kiện khi cần thiết. Đảm bảo chất lượng hình ảnh, ánh sáng, bố cục.

Theo dõi hiệu quả nội dung sau khi đăng tải và đề xuất cải tiến nếu cần.

Quản lý, lưu trữ dữ liệu video và hình ảnh một cách khoa học, có hệ thống

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng video, biên tập nội dung số.

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Quay phim, Chụp ảnh, Marketing, Thiết kế,... liên quan.

Thành thạo các phần mềm dựng phim và thiết kế như: Adobe Premiere, After Effect, Capcut, Photoshop, AI…

Có kỹ năng quay dựng thực tế, biết setup ánh sáng, máy quay, chọn góc máy.

Tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng mạng xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên: ứng viên từng làm trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MCI SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 – 20 triệu VNĐ (Lương cứng + Thưởng hoa hồng theo hiệu quả công việc), thỏa thuận theo năng lực.

Phúc lợi: Các chế độ bảo hiểm, phép năm, lương tháng 13, và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

Làm việc trong môi trường genZ năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc

Được làm việc trong môi trường công ty top đầu về đào tạo các khóa học data dữ liệu, IT lập trình.

Được ưu tiên tham gia các khóa học miễn phí tại công ty để nâng cao các kỹ năng bản thân: Excel, VBA, PowerBI...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP MCI SOLUTIONS

