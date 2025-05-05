Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AMITECH
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH AMITECH

Video Editor

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3

- NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco

- Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quay Dựng và biên tập các video, clip viral… quản trị các kênh Videos của Công ty
Quay Dựng các Video Review Sản Phẩm…
Dựng các phim ngắn dạng Vlog liên quan tới các hoạt động của Công ty
Phối hợp với các bộ phận Marketing, content để lên ý tưởng, chụp ảnh, quay dựng, chỉnh sửa, kĩ xảo, làm màu, hiệu ứng, âm thanh, biên tập nội dung, xử lý hậu kỳ … video cho các chiến dịch Truyền thông, Digital Marketing, Quảng cáo, Khai trương, Hội thảo, Video Viral …
Nghiên cứu các cách quay dựng, hiệu ứng, công nghệ mới áp dụng vào sản phẩm.
Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho kênh Youtube, Facebook, Tiktok và Website của Công ty…
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty.
Xây dựng kịch bản videos theo chủ đề & công việc được giao
Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp.
Đảm bảo Deadline các kế hoạch và chủ động trong sắp xếp công việc.
Theo dõi và báo cáo hiệu quả của mỗi sản phẩm video.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo máy quay, kỹ năng lấy góc quay. Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, thiết bị chụp, quay.
Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premier, Adobe After Effect
Am Hiểu các sản phẩm thể thao, sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng,sản phẩm tiện ích…là một lợi thế.
Cập nhật các xu hướng, diễn biến của cộng đồng xe thể thao, các sản phẩm Gia dụng, sản phẩm công nghệ, sản phẩm tiện ích…
Biết lên kế hoạch chụp ảnh, quay dựng nội dung, Kịch bản dài hạn theo tuần, theo tháng, theo sự kiện của năm.
Có khả năng nhạy bén trong việc sử dụng nhiều hiệu ứng, âm thanh khác nhau trên cùng một sản phẩm.
Kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu, sắp xếp công việc tốt
Khả năng làm việc nhóm tốt
Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết, Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành có liên quan đến vị trí ứng tuyển.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quay dựng videos về mảng sản phẩm thể thao, hàng gia dụng, công nghệ, sản phẩm tiện ích…
Sử dụng được photoshop cơ bản
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.
Chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo tốt

Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 15 triệu/tháng ( Lương cứng +% Hoa Hồng - Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực của ứng viên)
Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy và khai phá tối đa năng lực bản thân
Thưởng tháng 13, chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, Tết thiếu nhi, 8/3, 20/10 cho CBNV...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thoải mái, sếp chỉ chú trọng hiệu quả công việc.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Team building hàng tuần gắn kết, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMITECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Mỹ Gia 4-15 Khu đô thị Vinhomes Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

